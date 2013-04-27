Перевод + озвучка видео

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Закрыт30 заявок544 просмотра

Нужен переводчик английского, перевести и озвучить видео ролики с английского на русский, напишите плз цену за 5 часовых роликов, на самом деле роликов больше. Спасибо.

11 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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