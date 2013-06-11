Перевести инструкцию ENG->RUS

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Завершен16 заявок464 просмотра

Необходимо перевести мануал к роботу RS по ссылке https://www.dropbox.com/sh/e59bp07khpxb0vg/imeIrfSEXw

с версткой в PDF под печать.

Верстка в индизайн приветствуется, указывайте это.

Проект для профессиональных переводчиков с необходимыми ТЕХНИЧЕСКИМИ знаниями. Оплата в финале по фактическому объему. (возможна частичная оплата фактически выполненной части работы)

- Пожалуйста, в предложении к проекту заполняйте графы Сумма и Сроки. В графе Сумма указывайте Вашу ставку за стр. 1800 знаков. Я отредактирую эту графу в финале по фактической калькуляции. Менять ставку вверх заказчик имеет право.

- По окончании работы жду от Вас файл и калькуляцию.

12 лет назад
Max_99
Максим 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

valkh
64 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$250
8 дней
Валерий - прекрасный специалист. Перед ним была поставлена задача перевода очень сложной технической инструкции на английском языке. ТЗ не было четко поставлено, Валерий помог. Не хватало информации для перевода, подождал. К финансовой стороне Валерий подходит очень спокойно, в меру доверяет и не ставит условий. Более чем приятно работать, рекомендую.
С Максимом приятно работать. 1. Вежливый заказчик. 2. Отвечает на вопросы исполнителя подробно, предоставляет всю необходимую информацию. 3. Принимает замечания исполнителя, вносит коррективы в условия задания и оплаты, если они обоснованны. 4. Если видит, что работа выполняется добросовестно, то нет проблем с получением предоплаты. 5. Если у исполнителя возникают трудности в работе с предложенным материалом, то всегда незамедлительно приходит на помощь. Буду рад продолжить сотрудничество с Максимом в любое время и при любой занятости.

Заявки фрилансеров

valkh
64 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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