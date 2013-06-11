Нужно помочь размещать сообщения на англоговорящем форуме и помогать в переводе полученных сообщений. Оплата 2000р за 5дневную неделю. Работы мало.
Перевести инструкцию ENG->RUS
Необходимо перевести мануал к роботу RS по ссылке https://www.dropbox.com/sh/e59bp07khpxb0vg/imeIrfSEXw
с версткой в PDF под печать.
Верстка в индизайн приветствуется, указывайте это.
Проект для профессиональных переводчиков с необходимыми ТЕХНИЧЕСКИМИ знаниями. Оплата в финале по фактическому объему. (возможна частичная оплата фактически выполненной части работы)
- Пожалуйста, в предложении к проекту заполняйте графы Сумма и Сроки. В графе Сумма указывайте Вашу ставку за стр. 1800 знаков. Я отредактирую эту графу в финале по фактической калькуляции. Менять ставку вверх заказчик имеет право.
- По окончании работы жду от Вас файл и калькуляцию.
Выбранный исполнитель
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