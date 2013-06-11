Перевести инструкцию ENG->RUS

Необходимо перевести мануал к роботу RS по ссылке https://www.dropbox.com/sh/e59bp07khpxb0vg/imeIrfSEXw

с версткой в PDF под печать.

Верстка в индизайн приветствуется, указывайте это.

Проект для профессиональных переводчиков с необходимыми ТЕХНИЧЕСКИМИ знаниями. Оплата в финале по фактическому объему. (возможна частичная оплата фактически выполненной части работы)

- Пожалуйста, в предложении к проекту заполняйте графы Сумма и Сроки. В графе Сумма указывайте Вашу ставку за стр. 1800 знаков. Я отредактирую эту графу в финале по фактической калькуляции. Менять ставку вверх заказчик имеет право.

- По окончании работы жду от Вас файл и калькуляцию.