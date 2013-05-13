Перевод на китайский

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Завершен2 заявки136 просмотров

Добрый День, коллеги. Нужна ваша помощь за разумную цену.

Во вложении задание, где фрагменты русского текста нужно перевести на китайский, соблюдая заданную форму. Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок.

12 лет назад
engine21
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
12 лет назад
$18
1 день
Благодарю за замечательное сотрудничество. Все выполнено точно, в срок и за разумную цену! Всем рекомендую сотрудничать с Антоном!
Приятно иметь дело с Екатериной. Оплата вовремя. Все замечательно. Рекомендуем !

Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
12 лет назад

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