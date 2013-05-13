Добрый день! Нужны переводчики для выполнения заказа. Языковая пара англ-укр, тематика - юридическая. Срок выполнения на завтра (26.04) к 10.00 утра. Более подробно после получения Вашего сообщения. ...
Перевод на китайский
Добрый День, коллеги. Нужна ваша помощь за разумную цену.
Во вложении задание, где фрагменты русского текста нужно перевести на китайский, соблюдая заданную форму. Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок.
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