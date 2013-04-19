Перевод материалов на немецкий язык

Нужно перевести небольшой текст (около 14 500 знаков с пробелами) на немецкий язык, по результатам предполагается дополнительная работа по устному переводу и т. д.

Требуется использование терминологии в области работы с духами и духовного развития.

Бюджет - по договоренности.

Подробности по Скайп: sychev_n