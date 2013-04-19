Необходимо перевести с русского на английский небольшое деловое письмо. Желательно до обеда завтрашнего дня. Оплата ЯД.
Перевод материалов на немецкий язык
Нужно перевести небольшой текст (около 14 500 знаков с пробелами) на немецкий язык, по результатам предполагается дополнительная работа по устному переводу и т. д.
Требуется использование терминологии в области работы с духами и духовного развития.
Бюджет - по договоренности.
Подробности по Скайп: sychev_n
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