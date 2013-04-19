Перевод материалов на немецкий язык

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Закрыт8 заявок169 просмотров

Нужно перевести небольшой текст (около 14 500 знаков с пробелами) на немецкий язык, по результатам предполагается дополнительная работа по устному переводу и т. д.

Требуется использование терминологии в области работы с духами и духовного развития.

Бюджет - по договоренности.

Подробности по Скайп: sychev_n

12 лет назад
sychev_n
Николай 
64 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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