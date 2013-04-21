Переводчики (английский, немецкий, французский)

Требуются профессиональный переводчик для удалённой работы.

Цель работы: качественный перевод технических текстов.

Требования к кандидатам:

- высокий уровень знания иностранного языка (один из:английский,немецкий,французский);

- профессионализм;

- ответственность;

- готовность работать в ограниченом времени

Стоимость: перевод с Русского(Украинского) на Английский – 4-6 $. за 1 стр(порядка 1800 знаков с пробелами).

перевод с Английского на Русский(Украинский) – 3-5 $ за 1 стр.

перевод с Русского(Украинского) на Немецкий – 4-6 $. за 1 стр.

перевод с Немецкого на Русский(Украинский) –3-5 $. за 1 стр.

перевод с Русского(Украинского) на Французский – 5-7 $. за 1 стр.

перевод с Французского на Русский(Украинский) –4-6 $. за 1 стр.

Гарантирую своевременную оплату в полном объеме за качественно выполненную работу!