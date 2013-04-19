Оператор call-центра со знанием Польского языка

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт5 заявок312 просмотров

Вы получаете заработную плату сразу же в первый рабочий день, 1200руб в день

Оператор call-центра со знанием Польского языка

НЕ УДАЛЕННЫЕ ПРОДАЖИ! НЕ ПОИСК КЛИЕНТОВ!

Суб-подряд от международной компании.

Работа удаленная.

Полная занятость.

Время работы 10.00-19.00 по мск (8:00-17:00 Польша) (полная занятость).

Способ оплаты: банковский перевод; вебмани; готовы рассмотреть удобный вам способ получения денег

Выплата ежедневная

1200руб в день + повышения и бонусы хорошим сотрудникам

Требования:

Хорошее знание разговорного языка обязательно!

Общительность, дружелюбность, терпение.

Напористость. Умение убеждать и успокаивать людей.

Стрессоустойчивость.

Пунктуальность, исполнительность. Удаленная работа всё равно предполагает присутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня.

Необходимо выполнить тестовое задание (на выполнение которого вам потребуется 5-10 минут), чтобы оценить ваш уровень владения польским языком.

Возраст и опыт работы значения не имеют. ВСЯ информация, необходимая для работы предоставляется заказчиком, обучение проходит в период испытательного срока, испытательный срок оплачивается.

Обязанности:

Работа со звонками.

Специальной тематики нет.

НЕ УДАЛЕННЫЕ ПРОДАЖИ! НЕ ПОИСК КЛИЕНТОВ!

Работа в качестве сотрудника колл центра! Основные обязанности – прием звонков и ответные звонки по поступившим заявкам.

Испытательный срок – месяц, далее происходит увеличение заработной платы.Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество!

Никаких вложений, естественно, не требуется – всё програмное обеспечение предоставляется компанией-заказчиком, в том числе, скайп аккаунт с предоплаченными пакетами минут.

Контакты:

Мария Астафьева

ICQ: 38707870

[email protected]

12 лет назад
astafievamaria
Мария 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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