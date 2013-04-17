Необходим перевод с английского инструкции по настройке програмного обеспечения машины для отбора палочек для мороженого. Примерно 45 страниц с илюстрациями. ...
Анг-рус, 4,6 до 20 апреля
Уважаемые переводчики! Просим рассмотреть наш запрос на письменный перевод.
Направление перевода: англо-русский
Тематика: см. вложение (НЕ ПРИСТУПАТЬ!)
Требования по существу к процессу и результату перевода: http://www.alfa-perevod.ru/ru/translation/trebovaniya
(!) Начало работы по переводу с вашей стороны означает прочтение и полное принятие вами требований.
Объём работы: 4,6
Выдача задания: задание готово к выдаче
Срок сдачи: 20 апреля 11:00 МСК, вы можете предложить свой срок.
Оплата: 190 рублей за стр. - 1800 знаков, включая пробелы (Если вы крайне заинтересованы - предложите меньше. Если считаете, что стоимость недооценена - предложите больше.).
Просим сообщать о заинтересованности взяться за данное задание.
Способы оплаты (обязательно к прочтению и принятию): https://www.dropbox.com/s/de1r6xo57jao2kl/Oplata.doc
Порядок оплаты, санкции за некачественный перевод, опоздание и прочие юридические тонкости (обязательно к прочтению и принятию): http://www.alfa-perevod.ru/ru/translation/legal-niceties
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