Анг-рус, 4,6 до 20 апреля

$29
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт1 заявка240 просмотров

Уважаемые переводчики! Просим рассмотреть наш запрос на письменный перевод.

Направление перевода: англо-русский

Тематика: см. вложение (НЕ ПРИСТУПАТЬ!)

Требования по существу к процессу и результату перевода: http://www.alfa-perevod.ru/ru/translation/trebovaniya

(!) Начало работы по переводу с вашей стороны означает прочтение и полное принятие вами требований.

Объём работы: 4,6

Выдача задания: задание готово к выдаче

Срок сдачи: 20 апреля 11:00 МСК, вы можете предложить свой срок.

Оплата: 190 рублей за стр. - 1800 знаков, включая пробелы (Если вы крайне заинтересованы - предложите меньше. Если считаете, что стоимость недооценена - предложите больше.).

Просим сообщать о заинтересованности взяться за данное задание.

Способы оплаты (обязательно к прочтению и принятию): https://www.dropbox.com/s/de1r6xo57jao2kl/Oplata.doc

Порядок оплаты, санкции за некачественный перевод, опоздание и прочие юридические тонкости (обязательно к прочтению и принятию): http://www.alfa-perevod.ru/ru/translation/legal-niceties

12 лет назад
jalanajak
Шамиль 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод с Русского на Немецкий на уровне носителя

    $50

    Требуется перевести нестандартный текст с русского на немецкий. Объем около страницы А4. Уровень знания языка - носитель или не хуже. Людей без практики прошу не беспокоить. Вычитка носителем будет только плюсом.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Практика переводов с последующим трудоустройством

    Бюро технических переводов «Альянс ПРО» (www.tran.su) приглашает выпускников и студентов старших курсов факультетов иностранных языков на переводческую практику и обучение с последующим трудоустройством в качестве штатных или внештатных переводчиков, редакторов и специалистов по контролю качества ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевести устав компании с укр. на русский

    Нужно перевести устав компании с укр на русский. в тексте будут встречаться юридические термины, потому предпочтение отдаю тем, кто знаком с темой объём пока не знаю, но обычно уставы размером 30-100 ...

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевести на английский 1 страницу

    Нужно перевести 3 тысячи знаков без пробелов с русского на английский. Процентов 5% уже переведено. Нужно проверить на правильность. Текст полностью состоит из обезличенных предложений. Представляет из себя описание технического диплома. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Авторы уроков на сайт - французский и немецкий

    Нужен автор на порталы StudyFrench и StudyGerman для создания скоростных уроков французского и немецкого. За основу - http://www.study.ru/lessons/index.html Оплата: 2 раза в месяц, способ на выбор исполнителя. Ваши предложения по цене ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переводчик статей медицинской тематики

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется человек для перевода и публикации новостей тематики "Медицина", "Здоровый образ жизни" с англоязычных сайтов. Направление перевода с английского на русский. ...

    WordPress
    Переводы24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Крупный заказ на перевод текстов и описания

    смысл вот в чем, есть сайт - http://www.swiftcomweb.com/ , надо сделать короткое описание любого товара на русском , перевести его на англ. и немецкий языки . и написать сюда , или прислать мне на почту ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад