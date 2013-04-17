Анг-рус, 4,6 до 20 апреля

Уважаемые переводчики! Просим рассмотреть наш запрос на письменный перевод.

Направление перевода: англо-русский

Тематика: см. вложение (НЕ ПРИСТУПАТЬ!)

Требования по существу к процессу и результату перевода: http://www.alfa-perevod.ru/ru/translation/trebovaniya

(!) Начало работы по переводу с вашей стороны означает прочтение и полное принятие вами требований.

Объём работы: 4,6

Выдача задания: задание готово к выдаче

Срок сдачи: 20 апреля 11:00 МСК, вы можете предложить свой срок.

Оплата: 190 рублей за стр. - 1800 знаков, включая пробелы (Если вы крайне заинтересованы - предложите меньше. Если считаете, что стоимость недооценена - предложите больше.).

Просим сообщать о заинтересованности взяться за данное задание.

Способы оплаты (обязательно к прочтению и принятию): https://www.dropbox.com/s/de1r6xo57jao2kl/Oplata.doc

Порядок оплаты, санкции за некачественный перевод, опоздание и прочие юридические тонкости (обязательно к прочтению и принятию): http://www.alfa-perevod.ru/ru/translation/legal-niceties