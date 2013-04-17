12236 знаков с пробелами.
Переводчик статей медицинской тематики
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Требуется человек для перевода и публикации новостей тематики "Медицина", "Здоровый образ жизни" с англоязычных сайтов.
Направление перевода с английского на русский.
Публикация на платформе Wordpress.
Минимум 1 статья в сутки от 1500 знаков.
Оплата ежемесячная до 10 числа месяца.
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