Переводчик статей медицинской тематики

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Закрыт24 заявки298 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Требуется человек для перевода и публикации новостей тематики "Медицина", "Здоровый образ жизни" с англоязычных сайтов.

Направление перевода с английского на русский.

Публикация на платформе Wordpress.

Минимум 1 статья в сутки от 1500 знаков.

Оплата ежемесячная до 10 числа месяца.

WordPress
12 лет назад
lilraider
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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