Перевести на английский язык сопр-ое письмо

Добрый день, коллеги.

Нужно перевести текст размером 5123 символа б\п на английский язык, одновременно укоротив его, сохранив общий смысл, до 2500–3000 знаков.

Мне нужен текст на понятном, хорошем английском языке, где общий смысл того, что написано на русском с некоторыми подробностями раскрывается. Это сопроводительное письмо, поэтому после прочтения должен остаться эффект, что на все основные вопросы он отвечает.

Срок, в течение 2-х часов.

Текст прикреплен.

P.S. Как вы поняли, тут нужен не просто перевод, но и частичный рерайтинг для того, чтобы укоротить текст до 2500–3000 знаков.