Перевести на английский язык сопр-ое письмо

$50
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Завершен1 заявка143 просмотра

Добрый день, коллеги.

Нужно перевести текст размером 5123 символа б\п на английский язык, одновременно укоротив его, сохранив общий смысл, до 2500–3000 знаков.

Мне нужен текст на понятном, хорошем английском языке, где общий смысл того, что написано на русском с некоторыми подробностями раскрывается. Это сопроводительное письмо, поэтому после прочтения должен остаться эффект, что на все основные вопросы он отвечает.

Срок, в течение 2-х часов.

Текст прикреплен.

P.S. Как вы поняли, тут нужен не просто перевод, но и частичный рерайтинг для того, чтобы укоротить текст до 2500–3000 знаков.

12 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
Юлия, спасибо большое за работу. Очень доволен тем, что было сделано!
Внимательный и положительный заказчик, со своей стороны предоставил четкое ТЗ и своевременную оплату, поэтому скажу спасибо за этот интересный проект, и буду рада поработать вместе вновь! Обращайтесь)

Заявки фрилансеров

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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