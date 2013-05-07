Глава к Диплому по когнитивной лингвистике

Диплом на тему: "Особенности функционирования условных предложений в современном английском публицистическом тексте".

===============================================================================

Требуется 1 глава:

Глава 1.УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

1.1 Передача эмоций говорящего при помощи условных предложений

1.2 Отсутствие условных предложений в повествовательном тексте

1.3 Снижение роли условных предложений в публицистическом тексте

Вывод по главе 1

=============================================================================

Что нужно сделать:

Нужно подложить под этот материал семантическую и когнитивную составляющую.

Следовательно, нужно добавить не только практику, но и теорию по данной проблематике.

Создать (описать) когнитивный сценарий различных условных ситуаций, сначала базовой ситуации условия, потом сценарии ситуаций, отклоняющихся от этой базовой модели. Это так с предложениями, сначала 3 типа, потом отклонения от этих типов.

Сценарий примерный:

- участники ситуации

- Причины возникновения ситуации

- причины отклонения от ситуации

- результат ситуации

- поверхностное выражение определенной ситуации условия (разные виды условных предложений)

- все это должно подкрепляться примерами из публицистики.

ВНИМАНИЕ!!! Cодержание главы можно менять! Если есть предложения, буду рада обсудить.

Главное, что нужно рассмотреть условные предложения на примере публицистического текста (можно взять биографию, если текст будет один, можно разбить на разные примеры статьи из журналов и т.д.)

Cрок до 07.05.13