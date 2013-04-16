Нужно перевести на английский до ночи воскресенья.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен11 заявок233 просмотра

Здравствуйте! Примерно порядка 4-5 страниц если оценивать по 1800 знаков, нам нужно до вечера понедельника. Там обычные справки о работе и т п . Просим указать сумму за сколько сделаете до воскресенья. ночи? Т е сколько стоит 1800 знаков исходя из этой суммы, если все устроит будем работать еще, заказывать переводы.

12 лет назад
bigboch
Вадим 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$28
1 день
Все прошло замечательно, рекомендую как переводчика по срочным заказам.
Спасибо Вадиму за сотрудничество, все прошло хорошо, рекомендую!

Заявки фрилансеров

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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