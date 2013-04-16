Нужно перевести на английский до ночи воскресенья.

Здравствуйте! Примерно порядка 4-5 страниц если оценивать по 1800 знаков, нам нужно до вечера понедельника. Там обычные справки о работе и т п . Просим указать сумму за сколько сделаете до воскресенья. ночи? Т е сколько стоит 1800 знаков исходя из этой суммы, если все устроит будем работать еще, заказывать переводы.