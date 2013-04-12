Перевод интервью с русского на английский + титры

Интервью около 20 минут. Спортивно-общей тематики. Скорее, общей. Требуется перевод с русского на английский (для наложения английских титров).

Ищется профессионал. Если сможете ещё и подготовить это всё для титров и помочь их разметить (насколько знаю, это не сложно), будет замечательно.

Сроки 1-2 дня. Чем быстрее, тем лучше.

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Если есть просто спец по разметке титров, также просьба отозваться.