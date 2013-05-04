Перевод текстов (по абзацам)

$221
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен32 заявки689 просмотров

Необходимо перевести текста с англ. на ру . Всё на рус . понятным языком

12 лет назад
lezhnyov
31 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

spacedetective
Наталия 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$221
14 дней
Быстрое и качественное выполнение ! Рекомендую
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

spacedetective
Наталия 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод описаний брендов (Мототематика)

    $100

    Статьи небольшие в районе 500-2000 символов. Всего будет около 40-50 тысяч ЗБП Описание брендов мотоэкипировки, мотозапчастей и моторасходников. Черновой вариант статей для перевода в приложении. Будет к вечеру слегка переделан. Статьи необходимы для ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод интервью с русского на английский + титры

    Интервью около 20 минут. Спортивно-общей тематики. Скорее, общей. Требуется перевод с русского на английский (для наложения английских титров). Ищется профессионал. Если сможете ещё и подготовить это всё для титров и помочь их ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод письма с русского на английский

    Небольшое деловое письмо сегодня (до завершения дня) необходимо перевести на английский язык. Содержится лексика, связанная с продвижением мобильных приложений и проведением конкурсов giveaway.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно перевести на английский до ночи воскресенья.

    $50

    Здравствуйте! Примерно порядка 4-5 страниц если оценивать по 1800 знаков, нам нужно до вечера понедельника. Там обычные справки о работе и т п . Просим указать сумму за сколько сделаете до воскресенья. ночи? Т е ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Диплом. Требуется поднять уникальность

    $10

    Есть диплом (русский язык с примерами на английском), на данный момент уникальность 60%, нужно поднять максимум до 80%. Жду от вас сроки, чем быстрее тем лучше! В конце прошу выслать скриншот на уникальность.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод материалов по стомат. оборудованию

    Внимание! Проект перенесен сюда с аккаунта lextranslation, т.к. здесь есть отзывы, а новый аккаунт многих смущает. Там проект будет удален, пожалуйста, перенесите заявки. Для постоянного сотрудничества требуются переводчики с языков: ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отбор кандидата на копирайт и перевод

    Суть этого проекта в следующем: есть сайт http://www.swiftcomweb.com/, ко всем товарам (у которых нет описаний) нужно будет делать описания на русском языке и делать перевод на английский и немецкий языки. Отбираться исполнитель будет ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад