Необходимо перевести текста с англ. на ру . Всё на рус . понятным языком
Переводчик с английского
В новый проект приглашается переводчик на постоянную работу для литературных переводов.
Информация интересная, тексты бытовые с легкой спецификой.
Занятость - до 1 часа в день.
Оплата еженедельно по итогам недели в пересчете на тыс знаков. Оплата на карточку Приватбанка
Требование к кандидату - увлеченность, умение красиво излагать текст, присутствие в онлайне.
Проект молодой и потому критерием выбора кандидата будет стоимость.
Выбранный исполнитель
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