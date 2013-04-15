Перевод технического текста

$10
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Завершен1 заявка127 просмотров

Перевод технического текста 2000 знаков

12 лет назад
Incertezza
Юлия 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Ответственный и пунктуальный.
Работой остался доволен, спасибо.

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад

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