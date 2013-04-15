Статья об автобусах в нью-йорке

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Закрыт16 заявок292 просмотра

1. креативность 100%

2. на отличном английском языке

3. первая статья об автобусах туристических в нью-йорке

4. после первой ещё несколько статей о достопримичательностях NY

5. статья должна быть лёгкая для чтения

12 лет назад
grabichev
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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