Перевести на английский язык сопр-ое письмо

Добрый день, коллеги.

Нужно перевести текст размером 5123 символа б\п на английский язык, одновременно укоротив его, сохранив общий смысл, до 2500-3000 знаков.

Мне нужен текст на понятном, хорошем английском языке, где общий смысл того, что написано на русском с некоторыми подробностями раскрывается. Это сопроводительное письмо, поэтому после прочтения должен остаться эффект, что на все основные вопросы он отвечает.

Срок, в течение 2-х часов.

Текст прикреплен.

P.S. Как вы поняли, тут нужен не просто перевод, но и частичный рерайтинг для того, чтобы укоротить текст до 2500-3000 знаков.