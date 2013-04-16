Крупный заказ на перевод текстов и описания

смысл вот в чем, есть сайт - http://www.swiftcomweb.com/ , надо сделать короткое описание любого товара на русском , перевести его на англ. и немецкий языки . и написать сюда , или прислать мне на почту (если согласны - добавляйтесь)

заказ крупный - описания 300 товаров по 500 символов и 15 категорий по 2000 символов.

но требуется пример вашего перевода , чтобы мы смогли оценить уровень.

так что , пишите цены за 1) описание на русском 2) перевод на англ. 3) перевод на немецкий

в крайнем случае можно рассмотреть отдельных людей на разные языки , ну это в крайнем.

и обязательно нужен пример - хоть небольшое описание и оба перевода.