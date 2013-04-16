Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В интернет-магазине имеется товар, его необходимо обработать и активировать в категории, в обработку входит: 1) Перевод текста. 2) Корректировка и выставление. начальная стадия http://parts.dn.ua/product_1285.html конечная ...
Крупный заказ на перевод текстов и описания
смысл вот в чем, есть сайт - http://www.swiftcomweb.com/ , надо сделать короткое описание любого товара на русском , перевести его на англ. и немецкий языки . и написать сюда , или прислать мне на почту (если согласны - добавляйтесь)
заказ крупный - описания 300 товаров по 500 символов и 15 категорий по 2000 символов.
но требуется пример вашего перевода , чтобы мы смогли оценить уровень.
так что , пишите цены за 1) описание на русском 2) перевод на англ. 3) перевод на немецкий
в крайнем случае можно рассмотреть отдельных людей на разные языки , ну это в крайнем.
и обязательно нужен пример - хоть небольшое описание и оба перевода.
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