Перевод описания товара интернет-магазина

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Закрыт9 заявок312 просмотров

Здравствуйте, подскажите пожалуйста.

В интернет-магазине имеется товар, его необходимо обработать и активировать в категории, в обработку входит:

1) Перевод текста.

2) Корректировка и выставление.

начальная стадия http://parts.dn.ua/product_1285.html

конечная http://parts.dn.ua/product_395.html

Сколько будет стоить Ваша работа?

Жду Вашего ответа

С уважением Сергей

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12 лет назад
SeregaF85
Сергей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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