Нужно перевести устав компании с укр на русский.

в тексте будут встречаться юридические термины, потому предпочтение отдаю тем, кто знаком с темой

объём пока не знаю, но обычно уставы размером 30-100 листов А4.

делать надо будет начиная с завтрашнего дня, когда дам команду, что можно начинать

в заявке указывайте своё предложение по цене за 1800 символов с пробелами и оставляйте почту.

предложения без цены рассматривать не буду!!!!

Марина