Перевести на английский 1 страницу

Нужно перевести 3 тысячи знаков без пробелов с русского на английский. Процентов 5% уже переведено. Нужно проверить на правильность.

Текст полностью состоит из обезличенных предложений. Представляет из себя описание технического диплома.

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