Перевести на английский 1 страницу

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Завершен8 заявок217 просмотров

Нужно перевести 3 тысячи знаков без пробелов с русского на английский. Процентов 5% уже переведено. Нужно проверить на правильность.

Текст полностью состоит из обезличенных предложений. Представляет из себя описание технического диплома.

Сроки не горят. Предлагайте свою цену и ваши сроки.

Оплата по WebMoney

12 лет назад
zonabe
Нина 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

annet86zp
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$6
3 дня
Перевод сделан быстро и качественно. Благодарю!
Приятно работать, буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

annet86zp
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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