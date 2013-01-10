Написание статей/Переводы

Среднее образование - гимназия с углубленным изучением английского языка.

Высшее образование - иностранная филология (английский, испанский).

Опыт переводов и написания технических статей 4 года.

Выполняю переводы (художественные, технические) с/на английский, с испанского, а также контрольные работы, написание статей на английском языке и др.

Контакты:

Email [email protected]

Skype fomenko.ann