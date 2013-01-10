Написание статей/Переводы
Среднее образование - гимназия с углубленным изучением английского языка.
Высшее образование - иностранная филология (английский, испанский).
Опыт переводов и написания технических статей 4 года.
Выполняю переводы (художественные, технические) с/на английский, с испанского, а также контрольные работы, написание статей на английском языке и др.
Контакты:
Email [email protected]
Skype fomenko.ann
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Всё ок =)
Ответный отзыв
Интересная работа, спасибо за сотрудничество!
$6
10 баллов
12 лет назад
Заказывал перевод с русского на английский. Справилась отлично и в срок. Могу рекомендовать всем!
Ответный отзыв
Задание изложено четко и оплачено незамедлительно! С удовольствием поработаю еще, спасибо!
$15
10 баллов
12 лет назад
Перевод как всегда на высоте. Благодарю :)
Ответный отзыв
Все четко и ясно, оплата мгновенная. Самые хорошие впечатления, спасибо!
$6
10 баллов
12 лет назад
Перевод сделан быстро и качественно. Благодарю!
Ответный отзыв
Приятно работать, буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$10
10 баллов
12 лет назад
Все сделала оперативно и качественно! Будем сотрудничать!
Ответный отзыв
Четко и ясно поставлена задача, оплата в срок! Буду рада продолжить сотрудничать. Спасибо!
Переводы
4 отзыва
$2/час
от $2от 1 часа
#103
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#2641