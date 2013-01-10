annet86zp

Анна annet86zp

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Написание статей/Переводы

Среднее образование - гимназия с углубленным изучением английского языка.

Высшее образование - иностранная филология (английский, испанский).

Опыт переводов и написания технических статей 4 года.

Выполняю переводы (художественные, технические) с/на английский, с испанского, а также контрольные работы, написание статей на английском языке и др.

Контакты:

Email [email protected]

Skype fomenko.ann

Отзывы заказчиков

Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Перевод Рус --> Eng
Всё ок =)
Интересная работа, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Altxander
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Перевод нескольких страниц сайта
Заказывал перевод с русского на английский. Справилась отлично и в срок. Могу рекомендовать всем!
Задание изложено четко и оплачено незамедлительно! С удовольствием поработаю еще, спасибо!
Ответный отзыв
zonabe
Нина 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Нужно перевести 3 страницы с описанием предметов
Перевод как всегда на высоте. Благодарю :)
Все четко и ясно, оплата мгновенная. Самые хорошие впечатления, спасибо!
Ответный отзыв
zonabe
Нина 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Перевести на английский 1 страницу
Перевод сделан быстро и качественно. Благодарю!
Приятно работать, буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)
$10
10 баллов
12 лет назад
Перевод статей по Email-маркетингу (RU to EN)
Все сделала оперативно и качественно! Будем сотрудничать!
Четко и ясно поставлена задача, оплата в срок! Буду рада продолжить сотрудничать. Спасибо!
Ответный отзыв
Переводы
4 отзыва
$2/час
от $2от 1 часа
#103
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#2641