Перевод Рус --> Eng

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Завершен16 заявок300 просмотров

Здравствуйте.

Нужен переводчик, с русского на английский.

Требуется перевести описание игр, объём небольшой.

В случае успешного сотрудничества, возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе с небольшими объёмами (~14к символов в неделю).

Исходя из опыта прошлого сотрудничества замечу, сам владею английский на хорошем уровне, при попытки всучить некачественный или автоматический перевод - все что светит это негативный отзыв.

Прошу писать цену за 1к.

Благодарю и хорошего дня.

11 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

annet86zp
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Всё ок =)
Интересная работа, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

annet86zp
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад