Требуется очень качественно перевести текст с английского языка на русский (использование грамотных русских выражений, а не калька с английского). Объем текста: 30 тыс знаков без пробелов (7000 слов). От ...
Перевод Рус --> Eng
Здравствуйте.
Нужен переводчик, с русского на английский.
Требуется перевести описание игр, объём небольшой.
В случае успешного сотрудничества, возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе с небольшими объёмами (~14к символов в неделю).
Исходя из опыта прошлого сотрудничества замечу, сам владею английский на хорошем уровне, при попытки всучить некачественный или автоматический перевод - все что светит это негативный отзыв.
Прошу писать цену за 1к.
Благодарю и хорошего дня.
Выбранный исполнитель
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