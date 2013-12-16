Требуется две научные статьи по физике на немецком языке по несколько страниц А4 каждая. - Одна уже имеется ее надо допереводить (приложил в pdf)+ еще вторую надо статью (можно найти в интернете уже готовую с ...
Перевод статьи с английского на украинский
Нужно перевести эту статью.
5 тис символов.
И написать краткий вывод к данной статье!
Нужны только специалисты!
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