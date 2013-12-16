Перевод статьи с английского на украинский

$50
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Закрыт14 заявок306 просмотров

Нужно перевести эту статью.

5 тис символов.

И написать краткий вывод к данной статье!

Нужны только специалисты!

11 лет назад
Ekoo0
Игорь 
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров