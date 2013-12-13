Одно русское предложение нужно перевести на украинский и белорусские языки.
Перевод с украинского на испанский
Всем добрый день!
Нужно перевести документы с украинсого на испанский язык.
https://www.evernote.com/shard/s92/sh/2719f908-b343-4db8-a61a-f024ab562861/2b2d27441f30fb172a94b7dba0f78b91
Желательно, чтобы исполнитель уже выполнянл похожие проекты.
Бюджет 20 USD
По поводу оплаты, желательно оплата paypal. Либо часть через вебмани остальное через яндекс деньги, просто закончились деньги на электронных кошельках. Если такой вариант устраивает то пишите.
Заявки фрилансеров
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