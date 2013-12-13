Перевод с украинского на испанский

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт3 заявки183 просмотра

Всем добрый день!

Нужно перевести документы с украинсого на испанский язык.

https://www.evernote.com/shard/s92/sh/2719f908-b343-4db8-a61a-f024ab562861/2b2d27441f30fb172a94b7dba0f78b91

Желательно, чтобы исполнитель уже выполнянл похожие проекты.

Бюджет 20 USD

По поводу оплаты, желательно оплата paypal. Либо часть через вебмани остальное через яндекс деньги, просто закончились деньги на электронных кошельках. Если такой вариант устраивает то пишите.

11 лет назад
romanlikhov
Лихов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод с русского на английский язык

    Здравствуйте. Нужен переводчик для письменного перевода с русского на английский язык. Тематика: общая, интервью, новости. Предоплата. Прошу в заявках указывать: 1. Стоимость ...

    Переводы11 исполнителей
    Завершен
    11 лет назад

  • Простая, немного спортивная тематика, en>ru

    Здравствуйте! Предлагаем Вам принять участие в проекте по переводу довольно простого, но скучного текста с английского на русский. Информация о проекте: Направление перевода: английский-русский Тематика: без ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод с японского

    $50

    Требуется качественный (не google translate) перевод с японского нескольких фраз на подобие следующей : 伊藤園2593.T:14年4月期中間連結、当期10.3 %増83.25億円、14年4月期予想9.4 %増123億円 Оплата - 200 рублей за каждую подобную фразу

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Русско-Китайский

    Необходимо выполнить перевод текста. с русского на китайский. текст во вложении. срок 2 дня.

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод юридический текст

    С УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ Перевод юридического текста, 12000 знаков с пробелами, на понедельник, 16-е декабря, до 12.00 Сканы, в .pdf Перевод в Ворде, без ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод юридических документов

    Необходим перевод юридических документов с русского языка на английский. Исполнитель получит 1 текст объемом около 19 страниц, срок - 2 дня. При успешном выполнении задания будет еще большой объем аналогичного материала. ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад