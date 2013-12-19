Перевести сайт с немецкого языка

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Завершен9 заявок196 просмотров

Здравствуйте, необходимо перевести сайт с немецкого языка на русский. Адрес сайта - g e o r g e n b r a e u . r u

11 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Thesaurus101
46 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Очень хороший перевод. Работой доволен.
Побольше таких заказчиков. Четкое задание, своевременная оплата. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Thesaurus101
46 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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