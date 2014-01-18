Перевод 2 текстов о Стив Джобсе

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Завершен8 заявок242 просмотра

Имеется два русских текста, необходим качественный (но в тоже время написанный довольно простым языком), перевод на Английский язык.

Либо, исправленную версию, моих переводов. (Без грамматических ошибок)

11 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Coxswain
Вадим 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все хорошо.
Несмотря на некоторые трудности с постановкой задачи мы нашли общий язык с заказчиком и проект был выполнен в срок по оговоренной стоимости!

Заявки фрилансеров

Coxswain
Вадим 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад