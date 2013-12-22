Перевод текста игры

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Завершен4 заявки307 просмотров

37 страниц текста - правил игры и описания персонажей на английском.

Необходимо осуществить литературный перевод, адаптировать текст при необходимости.

11 лет назад
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

annavinch
Анна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Отличный перевод! Спасибо за работу! Уверен, что обратимся ещё не раз! Искренне рекомендую Анну, как замечательного исполнителя!
Александр, спасибо вам за интересный проект, грамотное задание, оперативную связь. Всем рекомендую Александра как добросовестного, порядочного заказчика, с которым приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

annavinch
Анна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад