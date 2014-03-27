Имеется два русских текста, необходим качественный (но в тоже время написанный довольно простым языком), перевод на Английский язык. Либо, исправленную версию, моих переводов. (Без грамматических ошибок)
Профессиональный перевод текста (англ. на рус.)
Требуется очень качественно перевести текст с английского языка на русский (использование грамотных русских выражений, а не калька с английского).
Объем текста: 30 тыс знаков без пробелов (7000 слов).
От исполнителя требуется хорошее знание английского языка и умение найти хороший эквивалент иностранному выражению.
Фрагмент текста по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1rZVECH60DLVDd4gl5ykzizNtXMz36278M9UM19WwOCI/edit?usp=sharing
В заявках указывайте общую стоимость, срок и почему, отдав задание именно вам, я могу рассчитывать на качественный перевод.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
37 страниц текста - правил игры и описания персонажей на английском. Необходимо осуществить литературный перевод, адаптировать текст при необходимости.Завершен11 лет назад
- $50
Нужно перевести эту статью. 5 тис символов. И написать краткий вывод к данной статье! Нужны только специалисты!Переводы14 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется две научные статьи по физике на немецком языке по несколько страниц А4 каждая. - Одна уже имеется ее надо допереводить (приложил в pdf)+ еще вторую надо статью (можно найти в интернете уже готовую с ...Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, необходимо перевести сайт с немецкого языка на русский. Адрес сайта - g e o r g e n b r a e u . r uЗавершен11 лет назад
Файл для перевода прикреплен. Пишите ваши предложения.Переводы7 исполнителейЗавершен11 лет назад
Перевести текст с Японского. Вот тут архив с текстом: http://files.mail.ru/60EB94EE020B43AD95E894760C94704BЗакрыт11 лет назад
3 доллара за 1000 знаковЗакрыт11 лет назад
Перевести чтоб текст был читаемый, но не отступать от текста инструкции. Нужен хороший технически точный перевод. 3$/1000зн. Сразу указывайте сумму и срок выполнения.Переводы5 заявокЗакрыт11 лет назад