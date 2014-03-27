Профессиональный перевод текста (англ. на рус.)

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Завершен24 заявки379 просмотров

Требуется очень качественно перевести текст с английского языка на русский (использование грамотных русских выражений, а не калька с английского).

Объем текста: 30 тыс знаков без пробелов (7000 слов).

От исполнителя требуется хорошее знание английского языка и умение найти хороший эквивалент иностранному выражению.

Фрагмент текста по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1rZVECH60DLVDd4gl5ykzizNtXMz36278M9UM19WwOCI/edit?usp=sharing

В заявках указывайте общую стоимость, срок и почему, отдав задание именно вам, я могу рассчитывать на качественный перевод.

11 лет назад
Rogerr
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$100
4 дня
Хотя мне и не понравился первый вариант перевода Таша была готова работать до нужного результата.
Несмотря на то, что в процессе работы выяснилось, что взгляды на стилистическую аранжировку текста и специфику художественного перевода у нас с Николаем существенно расходятся, общение было корректным, а работа - конструктивной.

Заявки фрилансеров

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад