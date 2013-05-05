Нужен переводчик английского, перевести и озвучить видео ролики с английского на русский, напишите плз цену за 5 часовых роликов, на самом деле роликов больше. Спасибо.
Нужно перевести 3 страницы с описанием предметов
Перевести текст с описанием предметов
Файл прилагается.
Выбранный исполнитель
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