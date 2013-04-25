Разовая работа для технического переводчика.

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Закрыт8 заявок253 просмотра

Разовая работа для технического переводчика.

Необходимо перевести технический текст (описание программы) с русского на английский.

Английский текст должен быть “easy english”, чтобы китайцы понимали.

Объем текста 100 килобайт в формате txt.

Подробности на сайте:

http://mktmk.narod.ru/job_translation/job_translation.html

12 лет назад
basil1548
Николай 
51 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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