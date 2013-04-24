Перевод юридического текста в паре англ-укр

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Закрыт1 заявка152 просмотра

Добрый день!

Нужны переводчики для выполнения заказа. Языковая пара англ-укр, тематика - юридическая.

Срок выполнения на завтра (26.04) к 10.00 утра.

Более подробно после получения Вашего сообщения.

В прикрепленном файле отрывок текста, его нужно перевести в качестве теста.

12 лет назад
deirdnepr
Марина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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