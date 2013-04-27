Добрый день. Необходим перевод с китайского на русский. 5 страничек. Текст необходимо оформить как на исходном документе... Начало перевода с 4 раздела.
Перевод на английский
Нужно перевести на английский несколько статей. Сроки очень сжаты. Сегодня надо перевести 3 статьи. Каждая до 3 500 знаков. Оплата по факту.
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