Перевод на английский

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен3 заявки170 просмотров

Нужно перевести на английский несколько статей. Сроки очень сжаты. Сегодня надо перевести 3 статьи. Каждая до 3 500 знаков. Оплата по факту.

12 лет назад
Dian4ik9180268
Диана 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

FastTranslation
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена хорошо. Исполнителем довольна. Рекомендую к сотрудничеству.
Все хорошо, хотя и были задержки с оплатой, но причина заключалась в тех. проблемах с сервисом оплаты.

Заявки фрилансеров

FastTranslation
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сбор информации по открытию благот-ного фонда в ЮС

    Необходимо собрать информацию и составить отчет по открытию некоммерческой организации в США (Nonprofit). От вас требуется знание англ. языка, составление вопросов для форумов, переписка Черновик того, что необходимо ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайт на английском для каталогов статей

    Необходимы статьи для размещения в каталогах статей на английском языке по теме кредиты. Уровень носителя языка не требуется. Основные требования — статья должна быть читаемой, уникальной. Т.к. для размещения в каталогах статей ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод материалов на немецкий язык

    Нужно перевести небольшой текст (около 14 500 знаков с пробелами) на немецкий язык, по результатам предполагается дополнительная работа по устному переводу и т. д. Требуется использование терминологии в области работы с духами и ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод рус->анг 275 слов

    $7

    Необходимо перевести с русского на английский небольшое деловое письмо. Желательно до обеда завтрашнего дня. Оплата ЯД.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 1000 символов. Игровая тематика. Английский

    $10

    Необходимо перевести на английский язык. Сам текст: Примите участие в увлекательном путешествии по заколдованным землям. Помогите викингам защитить свои родовые тотемы, попавшие под влияние магии злых сил! В ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод с русского на немецкий

    Необходимо перевести несколько файлов. Примерно 5 листов в формате Doc. Подробности при переписке. В заявке на участие пожалуйста указажите образование и опыт, стоимость услуги за страницу или за другую единицу измерения Требования: ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переводчики (английский, немецкий, французский)

    $500

    Требуются профессиональный переводчик для удалённой работы. Цель работы: качественный перевод технических текстов. Требования к кандидатам: - высокий уровень знания иностранного языка (один из:английский,немецкий,французский); - профессионализм; - ответственность; - готовность ...

    Переводы49 заявок
    Закрыт
    12 лет назад