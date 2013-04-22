Копирайт на английском для каталогов статей

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Закрыт7 заявок239 просмотров

Необходимы статьи для размещения в каталогах статей на английском языке по теме кредиты.

Уровень носителя языка не требуется.

Основные требования — статья должна быть читаемой, уникальной.

Т.к. для размещения в каталогах статей — соответственно цена должна не большой (желательно не более 3$ за 1К).

Объем работы 10 текстов объемом по 3К.

Жду Ваши предложения.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ указывать стоимость и срок, а то не смогу принять заявку!

12 лет назад
zloixxx
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Dian4ik9180268
Диана 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов(-1)
12 лет назад
$90
4 дня
Заказывал копирайт на английском, сотрудничеством остался не доволен, т.к. часть статей которые прислала - оказались без указанных мною ключевков (которые я написал ей в личку при заказе, а не просил ее придумывать ключевики самой), требовала за них оплату, хотя такие статьи мне даже бесплатно не нужны. Этот исполнитель должен был прислать мне статью на следующий день после заказа, но только на 2 день перезакала эту работу у другого исполнителя, хотя говорила, что будет сама писать, а прислала только на 3 день. Вообщем потерял с ней неделю, сотрудничить больше никогда не буду. И другим не рекомендую! Да и что можно сказать о исполнителе, который пишет отрицательные отзывы из-за мести???

Заявки фрилансеров

Dian4ik9180268
Диана 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов(-1)
12 лет назад

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