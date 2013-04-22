Копирайт на английском для каталогов статей

Заказывал копирайт на английском, сотрудничеством остался не доволен, т.к. часть статей которые прислала - оказались без указанных мною ключевков (которые я написал ей в личку при заказе, а не просил ее придумывать ключевики самой), требовала за них оплату, хотя такие статьи мне даже бесплатно не нужны. Этот исполнитель должен был прислать мне статью на следующий день после заказа, но только на 2 день перезакала эту работу у другого исполнителя, хотя говорила, что будет сама писать, а прислала только на 3 день. Вообщем потерял с ней неделю, сотрудничить больше никогда не буду. И другим не рекомендую! Да и что можно сказать о исполнителе, который пишет отрицательные отзывы из-за мести???