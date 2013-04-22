Нужно перевести небольшой текст (около 14 500 знаков с пробелами) на немецкий язык, по результатам предполагается дополнительная работа по устному переводу и т. д. Требуется использование терминологии в области работы с духами и ...
Копирайт на английском для каталогов статей
Необходимы статьи для размещения в каталогах статей на английском языке по теме кредиты.
Уровень носителя языка не требуется.
Основные требования — статья должна быть читаемой, уникальной.
Т.к. для размещения в каталогах статей — соответственно цена должна не большой (желательно не более 3$ за 1К).
Объем работы 10 текстов объемом по 3К.
Жду Ваши предложения.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ указывать стоимость и срок, а то не смогу принять заявку!
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