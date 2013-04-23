1000 символов. Игровая тематика. Английский

$10
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Завершен3 заявки127 просмотров

Необходимо перевести на английский язык.

Сам текст:

Примите участие в увлекательном путешествии по заколдованным землям. Помогите викингам защитить свои родовые тотемы, попавшие под влияние магии злых сил!

В каждом уровне вы найдете сложные лабиринты , через которые вам предстоит провести храбрых викингов к их трусливым тотемам.  На пути вас ждут волшебные телепорты и цветные гейзеры, магические кнопки и  неожиданные препятствия. Здесь есть над чем поломать голову!

Скорее в путь! Родовые тотемы скованы сильнейшим ужасом и не способны защищать своих викингов. Они ждут вас, чтобы скинуть заклятье и восстановить мир и покой своих земель!

Цветные викинги могут проходить мимо друг друга, но не могут пройти мимо серого.

Передвинь викинга к тотему соответствующего цвета.

Нажми на волшебную кнопку, чтобы превратить викинга в камень.

Викинги могут перемещаться через каменные ворота.

Кисти помогут перекрасить викинга в тот цвет, который вам нужен.

Пройдите все увлекательные уровни-головоломки!

Помогите храбрым викингам защитить своих трусливых тотемов!

Храбростью и скоростью заработайте все возможные достижения.

Сложные логические ходы и неожиданные решения никого не оставят равнодушным!

12 лет назад
a_morozov
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

_deleted_
Имя 
27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Быстрый и качественный результат, в будущем буду стараться обращаться к этому переводчику.
Очень приятный в общении человек, ответственный и обязательный заказчик. Оплата сразу, обращение вежливое, эмоции от сотрудничества - только положительные. Рекомендую :)

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_deleted_
Имя 
27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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