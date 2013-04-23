Необходимо перевести несколько файлов. Примерно 5 листов в формате Doc. Подробности при переписке. В заявке на участие пожалуйста указажите образование и опыт, стоимость услуги за страницу или за другую единицу измерения Требования: ...
1000 символов. Игровая тематика. Английский
Необходимо перевести на английский язык.
Сам текст:
Примите участие в увлекательном путешествии по заколдованным землям. Помогите викингам защитить свои родовые тотемы, попавшие под влияние магии злых сил!
В каждом уровне вы найдете сложные лабиринты , через которые вам предстоит провести храбрых викингов к их трусливым тотемам. На пути вас ждут волшебные телепорты и цветные гейзеры, магические кнопки и неожиданные препятствия. Здесь есть над чем поломать голову!
Скорее в путь! Родовые тотемы скованы сильнейшим ужасом и не способны защищать своих викингов. Они ждут вас, чтобы скинуть заклятье и восстановить мир и покой своих земель!
Цветные викинги могут проходить мимо друг друга, но не могут пройти мимо серого.
Передвинь викинга к тотему соответствующего цвета.
Нажми на волшебную кнопку, чтобы превратить викинга в камень.
Викинги могут перемещаться через каменные ворота.
Кисти помогут перекрасить викинга в тот цвет, который вам нужен.
Пройдите все увлекательные уровни-головоломки!
Помогите храбрым викингам защитить своих трусливых тотемов!
Храбростью и скоростью заработайте все возможные достижения.
Сложные логические ходы и неожиданные решения никого не оставят равнодушным!
Выбранный исполнитель
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