Сделать перевод с английского на русский

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Завершен2 заявки179 просмотров

Сделать перевод с английского на русский ~4 тыс. с пробелами.

В тексте вопросы, ответы, небольшие абзацы информации. Текст про зонт.

Точный перевод не нужен, можно в свободном стиле, главное что бы читалось и было понятно всем.

Предлагайте цены и сроки.

12 лет назад
Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв

Выбранный исполнитель

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$15
1 день
В течении суток Анна перевела небольшой текст. Все очень быстро и хорошо читаемо. Спасибо за работу :)
Давно хотела поработать с Артемом. :) Сотрудничество не разочаровало. Спасибо, обращайтесь!

Заявки фрилансеров

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад

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