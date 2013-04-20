Сделать перевод с английского на русский ~4 тыс. с пробелами.

В тексте вопросы, ответы, небольшие абзацы информации. Текст про зонт.

Точный перевод не нужен, можно в свободном стиле, главное что бы читалось и было понятно всем.

Предлагайте цены и сроки.