Перевод технический - Eng -> Рус (User's Guide)

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Завершен22 заявки282 просмотра

Перевести с английского на русский http://www.extech.com/instruments/resources/manuals/PH300_UM.pdf

Предоставить в таком же виде.

Цену указывайте сразу за проект.

12 лет назад
av_newlife
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

winnie-the-p00h
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
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Заявки фрилансеров

winnie-the-p00h
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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