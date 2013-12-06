Перевод текстов бизнес-тематики

$70
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Завершен1 заявка155 просмотров

Перевод 2-3 текстов бизнес-тематики, примерно 20 тыс. знаков.

12 лет назад
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

aegrushov
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$70
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

aegrushov
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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