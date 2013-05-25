Перевод с Русского на Немецкий на уровне носителя

$50
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Завершен5 заявок163 просмотра

Требуется перевести нестандартный текст с русского на немецкий. Объем около страницы А4. Уровень знания языка - носитель или не хуже. Людей без практики прошу не беспокоить. Вычитка носителем будет только плюсом.

12 лет назад
tranclater
Генри 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Отличный перевод. Тамара, свяжись со мной! Есть еще работа.

Заявки фрилансеров

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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