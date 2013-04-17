Практика переводов с последующим трудоустройством

Бюро технических переводов «Альянс ПРО» (www.tran.su) приглашает выпускников и студентов старших курсов факультетов иностранных языков на переводческую практику и обучение с последующим трудоустройством в качестве штатных или внештатных переводчиков, редакторов и специалистов по контролю качества переводов.

График обучения согласовывается с каждым практикантом отдельно. Обучение бесплатное, на контрактной основе, через Интернет. Прием на практику по результатам собеседования.

Направления обучения:

— технический перевод с иностранного языка (немецкого или английского);

— рекламно-маркетинговый перевод на иностранный язык (английский);

— основы выбранной тематики (информационная безопасность, металлургия и др.; на русском языке).

Требования к кандидатам:

— умение и желание заниматься сложной умственной работой;

— уверенное знание грамматики иностранного и русского языков;

— знание основ перевода;

— умение и желание работать в команде;

— готовность читать много технической литературы, включая периодические издания;

— наличие Skype.

Дополнительную информацию о практике можно посмотреть по адресам http://tran.su/practika/ и http://tran.su/practika_ii/

Всех заинтересованных просим обращаться к Евгению Бартову на эл. адрес [email protected] или в Skype russian-perevod.