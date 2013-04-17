Требуется перевести нестандартный текст с русского на немецкий. Объем около страницы А4. Уровень знания языка - носитель или не хуже. Людей без практики прошу не беспокоить. Вычитка носителем будет только плюсом.
Практика переводов с последующим трудоустройством
Бюро технических переводов «Альянс ПРО» (www.tran.su) приглашает выпускников и студентов старших курсов факультетов иностранных языков на переводческую практику и обучение с последующим трудоустройством в качестве штатных или внештатных переводчиков, редакторов и специалистов по контролю качества переводов.
График обучения согласовывается с каждым практикантом отдельно. Обучение бесплатное, на контрактной основе, через Интернет. Прием на практику по результатам собеседования.
Направления обучения:
— технический перевод с иностранного языка (немецкого или английского);
— рекламно-маркетинговый перевод на иностранный язык (английский);
— основы выбранной тематики (информационная безопасность, металлургия и др.; на русском языке).
Требования к кандидатам:
— умение и желание заниматься сложной умственной работой;
— уверенное знание грамматики иностранного и русского языков;
— знание основ перевода;
— умение и желание работать в команде;
— готовность читать много технической литературы, включая периодические издания;
— наличие Skype.
Дополнительную информацию о практике можно посмотреть по адресам http://tran.su/practika/ и http://tran.su/practika_ii/
Всех заинтересованных просим обращаться к Евгению Бартову на эл. адрес [email protected] или в Skype russian-perevod.
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