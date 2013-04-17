Практика переводов с последующим трудоустройством

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт5 заявок319 просмотров

Бюро технических переводов «Альянс ПРО» (www.tran.su) приглашает выпускников и студентов старших курсов факультетов иностранных языков на переводческую практику и обучение с последующим трудоустройством в качестве штатных или внештатных переводчиков, редакторов и специалистов по контролю качества переводов.

График обучения согласовывается с каждым практикантом отдельно. Обучение бесплатное, на контрактной основе, через Интернет. Прием на практику по результатам собеседования.

Направления обучения:

— технический перевод с иностранного языка (немецкого или английского);

— рекламно-маркетинговый перевод на иностранный язык (английский);

— основы выбранной тематики (информационная безопасность, металлургия и др.; на русском языке).

Требования к кандидатам:

— умение и желание заниматься сложной умственной работой;

— уверенное знание грамматики иностранного и русского языков;

— знание основ перевода;

— умение и желание работать в команде;

— готовность читать много технической литературы, включая периодические издания;

— наличие Skype.

Дополнительную информацию о практике можно посмотреть по адресам http://tran.su/practika/ и http://tran.su/practika_ii/

Всех заинтересованных просим обращаться к Евгению Бартову на эл. адрес [email protected] или в Skype russian-perevod.

12 лет назад
russian-perevod
Альянс 
36 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод с Русского на Немецкий на уровне носителя

    $50

    Требуется перевести нестандартный текст с русского на немецкий. Объем около страницы А4. Уровень знания языка - носитель или не хуже. Людей без практики прошу не беспокоить. Вычитка носителем будет только плюсом.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевести устав компании с укр. на русский

    Нужно перевести устав компании с укр на русский. в тексте будут встречаться юридические термины, потому предпочтение отдаю тем, кто знаком с темой объём пока не знаю, но обычно уставы размером 30-100 ...

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевести на английский 1 страницу

    Нужно перевести 3 тысячи знаков без пробелов с русского на английский. Процентов 5% уже переведено. Нужно проверить на правильность. Текст полностью состоит из обезличенных предложений. Представляет из себя описание технического диплома. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Авторы уроков на сайт - французский и немецкий

    Нужен автор на порталы StudyFrench и StudyGerman для создания скоростных уроков французского и немецкого. За основу - http://www.study.ru/lessons/index.html Оплата: 2 раза в месяц, способ на выбор исполнителя. Ваши предложения по цене ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переводчик статей медицинской тематики

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется человек для перевода и публикации новостей тематики "Медицина", "Здоровый образ жизни" с англоязычных сайтов. Направление перевода с английского на русский. ...

    WordPress
    Переводы24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Крупный заказ на перевод текстов и описания

    смысл вот в чем, есть сайт - http://www.swiftcomweb.com/ , надо сделать короткое описание любого товара на русском , перевести его на англ. и немецкий языки . и написать сюда , или прислать мне на почту ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод описания товара интернет-магазина

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В интернет-магазине имеется товар, его необходимо обработать и активировать в категории, в обработку входит: 1) Перевод текста. 2) Корректировка и выставление. начальная стадия http://parts.dn.ua/product_1285.html конечная ...

    HTML
    Переводы9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод с английского

    Перевод с английского нескольких статей. простой текст. количество знаков без пробелов 10800 выберу исполнителя с самой привлекательной ценой ))

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад