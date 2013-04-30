Копирайт на английском для сателитов

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Завершен6 заявок210 просмотров

Необходимы статьи для сателитов на английском языке по фармацевтической тематике.

Уровень носителя языка не требуется.

Основные требования - статья должна быть читаемой, уникальной.

Т.к. для сателитов - соответственно цена должна не большой.

Объем работы 60 текстов объемом около 3К.

Жду Ваши предложения.

12 лет назад
zloixxx
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$324
10 дней
Одна из лучших комманд, с которой работал! Рекомендую!
От сотрудничества - только положительные эмоции. Спасибо!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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