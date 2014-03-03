Необходим перевод с английского инструкции по настройке програмного обеспечения машины для отбора палочек для мороженого. Примерно 45 страниц с илюстрациями. ...
Перевод документации с английского
Необходимо выполнить качественный перевод документации по автоаукционам
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