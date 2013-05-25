Необходим перевод с английского инструкции по настройке програмного обеспечения машины для отбора палочек для мороженого. Примерно 45 страниц с илюстрациями. ...
Перевести с англ. на укр. медицинская тематика
надо перевести с англ на укр документ медицинской тематики
сохранить исходное форматирование, перевод нужен в формате .doc
размер документа: 9,77 станд стр
оплата: до 3 $ за стр
срок: на понедельник
документ приложен.
прежде чем подать заявку - ознакомьтесь с ним внимательно
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