Перевести с англ. на укр. медицинская тематика

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Завершен3 заявки237 просмотров

надо перевести с англ на укр документ медицинской тематики

сохранить исходное форматирование, перевод нужен в формате .doc

размер документа: 9,77 станд стр

оплата: до 3 $ за стр

срок: на понедельник

документ приложен.

прежде чем подать заявку - ознакомьтесь с ним внимательно

12 лет назад
DIVERSI
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

vivi1981
43 года
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$40
2 дня
Очень довольная сотрудничеством, надеюсь, оно стонет постоянным!
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vivi1981
43 года
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад

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