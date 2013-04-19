Перевод каталогов по средством translate.google

Нужно перевести каталог сайта dinodirect.com с английского на русский язык.

Допускается пользование любым переводчиком, но после перевода нужно все проверить и возможно поправить, т.к. переводчики не всегда переводят правильно.

Объем работы приблизительно на 30 часов.

Результат нужно сразу вбивать в админку сайта, доступы на который я предоставлю.

Для выполнения данной работы, в принципе никаких особых навыков иметь не нужно. Работа простая.

Бюджет: 60у.е.