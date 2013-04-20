Нужно перевести каталог сайта dinodirect.com с английского на русский язык. Допускается пользование любым переводчиком, но после перевода нужно все проверить и возможно поправить, т.к. переводчики не всегда переводят правильно. Объем работы ...
Оператор call-центра со знанием Английского языка
Вы получаете заработную плату сразу же в первый рабочий день, 600руб(20$) в день. Время работы 10.00-16.00 по мск частичная занятость
Оператор call-центра со знанием Английского языка
НЕ УДАЛЕННЫЕ ПРОДАЖИ! НЕ ПОИСК КЛИЕНТОВ!
Суб-подряд от международной компании.
Работа удаленная.
частичная занятость.Подходит для тех кто находится постоянно у компьютера и никуда не торопится.
Время работы 10.00-16.00 по мск частичная занятость 3 дня в неделю пн,ср,пт после испытательного срока возможно расширить рабочую занятость c повышением оплаты.
Способ оплаты: банковский перевод; вебмани; готовы рассмотреть удобный вам способ получения денег
Выплата ежедневная
600руб(20$) в день + повышения и бонусы хорошим сотрудникам
Требования:
Хорошее знание разговорного языка обязательно!
Общительность, дружелюбность, терпение.
Напористость. Умение убеждать и успокаивать людей.
Стрессоустойчивость.
Пунктуальность, исполнительность. Удаленная работа всё равно предполагает присутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня.
Необходимо выполнить тестовое задание (на выполнение которого вам потребуется 5-10 минут), чтобы оценить ваш уровень владения английским языком.
Возраст и опыт работы значения не имеют от 18 до 70 лет. ВСЯ информация, необходимая для работы предоставляется заказчиком, обучение проходит в период испытательного срока, испытательный срок оплачивается.
Обязанности:
Работа со звонками.
Специальной тематики нет.
НЕ УДАЛЕННЫЕ ПРОДАЖИ! НЕ ПОИСК КЛИЕНТОВ!
Работа в качестве сотрудника колл центра! Основные обязанности – прием звонков и ответные звонки по поступившим заявкам.
Испытательный срок – месяц, далее происходит увеличение заработной платы.Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество!
Никаких вложений, естественно, не требуется – всё програмное обеспечение предоставляется компанией-заказчиком, в том числе, скайп аккаунт с предоплаченными пакетами.
Заявки фрилансеров
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