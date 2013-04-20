Оператор call-центра со знанием Английского языка

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Закрыт7 заявок378 просмотров

Вы получаете заработную плату сразу же в первый рабочий день, 600руб(20$) в день. Время работы 10.00-16.00 по мск частичная занятость

Оператор call-центра со знанием Английского языка

НЕ УДАЛЕННЫЕ ПРОДАЖИ! НЕ ПОИСК КЛИЕНТОВ!

Суб-подряд от международной компании.

Работа удаленная.

частичная занятость.Подходит для тех кто находится постоянно у компьютера и никуда не торопится.

Время работы 10.00-16.00 по мск частичная занятость 3 дня в неделю пн,ср,пт после испытательного срока возможно расширить рабочую занятость c повышением оплаты.

Способ оплаты: банковский перевод; вебмани; готовы рассмотреть удобный вам способ получения денег

Выплата ежедневная

600руб(20$) в день + повышения и бонусы хорошим сотрудникам

Требования:

Хорошее знание разговорного языка обязательно!

Общительность, дружелюбность, терпение.

Напористость. Умение убеждать и успокаивать людей.

Стрессоустойчивость.

Пунктуальность, исполнительность. Удаленная работа всё равно предполагает присутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня.

Необходимо выполнить тестовое задание (на выполнение которого вам потребуется 5-10 минут), чтобы оценить ваш уровень владения английским языком.

Возраст и опыт работы значения не имеют от 18 до 70 лет. ВСЯ информация, необходимая для работы предоставляется заказчиком, обучение проходит в период испытательного срока, испытательный срок оплачивается.

Обязанности:

Работа со звонками.

Специальной тематики нет.

НЕ УДАЛЕННЫЕ ПРОДАЖИ! НЕ ПОИСК КЛИЕНТОВ!

Работа в качестве сотрудника колл центра! Основные обязанности – прием звонков и ответные звонки по поступившим заявкам.

Испытательный срок – месяц, далее происходит увеличение заработной платы.Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество!

Никаких вложений, естественно, не требуется – всё програмное обеспечение предоставляется компанией-заказчиком, в том числе, скайп аккаунт с предоплаченными пакетами.

12 лет назад
fixing
49 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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