fixing

Болышев Андрей fixing

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Часто работаю с фрилансерами,ищу постоянных исполнителей.

На постоянной основе пользуюсь услугами исполнителей и на этом сайте.

Если вы не профи своего дела,а только начинающий,прошу не писать и не отвечать.

Часто заказывал работы напрямую в скайп у фрилансеров,НО к сожалению часть работ не исполнялась по каким-то причинам или подводили по срокам.В случае обращения напрямую к исполнителю на weblancer.net невозможно оставить отзыв,поэтому решено- заказы выполнять, только с обменом отзывов!

Ценю качественную работу - это включает:

- инициативу исполнителя, предложения как улучшить качество заказа

- исполнение тз в срок

- на связи в скайп

- желание работать,а не тяп ляп,за частую такие исполнители встречаются

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ценю адекватность исполнителя,когда есть с кем разговаривать

С таким исполнителем можно работать на постоянной основе!!!

Оплату произвожу в webmoney Z

  • Редизайн главной

    Требуется редизайн главной страницы сайта,все элементы расписаны в тз.Нужна инициатива исполнителя,не только то что указано в тз. Если вы занимаетесь дизайном интерфейсов,приветствуется,возможно тоже понадобится.

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оператор call-центра со знанием Английского языка

    Вы получаете заработную плату сразу же в первый рабочий день, 600руб(20$) в день. Время работы 10.00-16.00 по мск частичная занятость Оператор call-центра со знанием Английского языка НЕ УДАЛЕННЫЕ ПРОДАЖИ! НЕ ПОИСК ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка баннера

    Требуется разработка баннера 468 x 60 gif анимационный,запоминающийся,яркий. Нужно постараться сделать как для самого себя,чтоб нравился,а не на скорую руку.Если понравится будем делать заказы на постоянной основе.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Разработка баннера
Рад сотрудничеству и работе с Андреем, очень приятный в общении человек. ТЗ понятное, четкое, замечания по делу, оплата без проблем. Спасибо!
Работать с Андреем легко,отзывчивый человек,реагирует мгновенно на замечания по правкам,инициативен.Немного по времени затянулась работа,вина двух сторон,так как общение происходило через e-mail,поэтому ответы затягивались. В ближайшее время обращусь к Андрею с новыми тз.
Ответный отзыв