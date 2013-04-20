Часто работаю с фрилансерами,ищу постоянных исполнителей.

На постоянной основе пользуюсь услугами исполнителей и на этом сайте.

Если вы не профи своего дела,а только начинающий,прошу не писать и не отвечать.

Часто заказывал работы напрямую в скайп у фрилансеров,НО к сожалению часть работ не исполнялась по каким-то причинам или подводили по срокам.В случае обращения напрямую к исполнителю на weblancer.net невозможно оставить отзыв,поэтому решено- заказы выполнять, только с обменом отзывов!

Ценю качественную работу - это включает:

- инициативу исполнителя, предложения как улучшить качество заказа

- исполнение тз в срок

- на связи в скайп

- желание работать,а не тяп ляп,за частую такие исполнители встречаются

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ценю адекватность исполнителя,когда есть с кем разговаривать

С таким исполнителем можно работать на постоянной основе!!!

Оплату произвожу в webmoney Z