Требуется редизайн главной страницы сайта,все элементы расписаны в тз.Нужна инициатива исполнителя,не только то что указано в тз. Если вы занимаетесь дизайном интерфейсов,приветствуется,возможно тоже понадобится.
На постоянной основе пользуюсь услугами исполнителей и на этом сайте.
Если вы не профи своего дела,а только начинающий,прошу не писать и не отвечать.
Часто заказывал работы напрямую в скайп у фрилансеров,НО к сожалению часть работ не исполнялась по каким-то причинам или подводили по срокам.В случае обращения напрямую к исполнителю на weblancer.net невозможно оставить отзыв,поэтому решено- заказы выполнять, только с обменом отзывов!
Ценю качественную работу - это включает:
- инициативу исполнителя, предложения как улучшить качество заказа
- исполнение тз в срок
- на связи в скайп
- желание работать,а не тяп ляп,за частую такие исполнители встречаются
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ценю адекватность исполнителя,когда есть с кем разговаривать
С таким исполнителем можно работать на постоянной основе!!!
Оплату произвожу в webmoney Z
- Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Вы получаете заработную плату сразу же в первый рабочий день, 600руб(20$) в день. Время работы 10.00-16.00 по мск частичная занятость Оператор call-центра со знанием Английского языка НЕ УДАЛЕННЫЕ ПРОДАЖИ! НЕ ПОИСК ...Переводы7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработка баннера 468 x 60 gif анимационный,запоминающийся,яркий. Нужно постараться сделать как для самого себя,чтоб нравился,а не на скорую руку.Если понравится будем делать заказы на постоянной основе.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад