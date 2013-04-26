Разработка баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок138 просмотров

Требуется разработка баннера 468 x 60 gif анимационный,запоминающийся,яркий. Нужно постараться сделать как для самого себя,чтоб нравился,а не на скорую руку.Если понравится будем делать заказы на постоянной основе.

12 лет назад
fixing
49 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Работать с Андреем легко,отзывчивый человек,реагирует мгновенно на замечания по правкам,инициативен.Немного по времени затянулась работа,вина двух сторон,так как общение происходило через e-mail,поэтому ответы затягивались. В ближайшее время обращусь к Андрею с новыми тз.
Рад сотрудничеству и работе с Андреем, очень приятный в общении человек. ТЗ понятное, четкое, замечания по делу, оплата без проблем. Спасибо!

Заявки фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Статический баннер

    $50

    приветствую проект: статический баннер размером 870 на 435 пикселей кредитная кампания на 4 модели телефонов самсунг. Модели: I9100, I9070, I8190, S7562. Все модели белого цвета, поэтому ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер с текстом и фоновой фоткой.

    $32

    ТЗ на рабзарбоку баннеров для проекта: *.ru Задачи. Имеется 13 разделов, и блок баннера 690х150px в каждом из них. Соотв., требуется разработка баннеров для вставки в разделы. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно дешево и качественно создать 10 баннеров

    Нужно Дешево и качественно создать 10 больших баннеров! Размер баннеров 1200x600 (желательно не более 140кб) Тут главное чтобы баннеры получились максимального качества при минимальном размере! чем меньше будет "вес" баннера и ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер на сайт

    Баннер должен информировать о Надувных спа бассейнах. Без анимации. Ссылка http://www.m-vanna.ru/catalog/products/aksessuary-22058/naduvnye-spa-bassejny Текст: Надувные спа бассейны. От 21600 руб.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Флеш-Баннер для магазина планшетов

    Фон (минимум-по бокам): письменный стол, на нем планшет. Планшет занимает весь центр - в горизонтальном положении-с одного края должна прослеживаться кнопка пуска. На дисплее планшета - реклама (перелистывается ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать баннер на главную для гостиницы у моря

    $30

    Здравствуйте! Нужен баннер, описание задачи в в файле "001 Баннер на главной, макет.doc". На всякий случай приложил старый и ужасный логотип, вдруг понадобится дельфин. Дублирую то, что в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер для сайта

    Всем привет! Нужно разработать с нуля статичный баннер для сайта (готовы только слова). Размер: ширина 1100, высота 200. Баннер будет рекламировать вот этот сайт: TvoeAvto.kz Укажите, пожалуйста, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен баннер

    Юр компании требуется баннер: простой, можно анимированный, баннер 750x100, картинка с текстом. Дизайн на ваш вкус. напишите в лс для более детального описания.

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать 4 баннера

    $60

    Нужно сделать 4 банера (анонс платного тренинга по копирайтингу): 2 gif банера - размеры 200Х300 и 360Х90 2 статических банера - размер 180Х200 и 160 х 120 px

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад