Разработка баннера

Работать с Андреем легко,отзывчивый человек,реагирует мгновенно на замечания по правкам,инициативен.Немного по времени затянулась работа,вина двух сторон,так как общение происходило через e-mail,поэтому ответы затягивались. В ближайшее время обращусь к Андрею с новыми тз.