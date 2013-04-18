Нужно дешево и качественно создать 10 баннеров

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Закрыт11 заявок221 просмотр

Нужно Дешево и качественно создать 10 больших баннеров!

Размер баннеров 1200x600 (желательно не более 140кб)

Тут главное чтобы баннеры получились максимального качества при минимальном размере!

чем меньше будет "вес" баннера и лучше его качество - тем лучше!

Тематика баннеров в основном Обучающие курсы, как заработать деньги в сети, Личный рост и т.д.

В личной беседе подробно опишу общий подход к баннерам + что хотелось бы видеть по каждому отдельно

Цена обсуждаема! Если понравятся ваши работы, то буду заказывать постоянно!

12 лет назад
igortm
Волков 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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