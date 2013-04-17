Уважаемые дизайнеры: необходимо нарисовать баннеры. 1. Баннеры - статика; 2. Количество общее: 3; 3. Размер: Ширина - 960 Высота - 420 4. Расположение: на главной странице сайта (слайдер); 5. Тематика ...
Нужен баннер
Юр компании требуется баннер:
простой, можно анимированный, баннер 750x100, картинка с текстом. Дизайн на ваш вкус.
напишите в лс для более детального описания.
Заявки фрилансеров
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