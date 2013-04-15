Требуется красивый баннер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт4 заявки157 просмотров

Размер 560х297

Первая надпись: Gewinnen Sie den neuen Citroen C4

На баннере должна быть видна под надписью машина в профиль Citroen C4 limousine 2013 г.

И справа над машиной должен быть текст в диалоговом облаке

IPAD MINI

IPHONE 5

und vieles mehr

Пример дизайна картинки: http://s004.radikal.ru/i206/1304/55/501a987718eb.jpg

12 лет назад
subone19
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
Заказчика все устраивало до момента оплаты. Как только получил полноразмер preview и вопрос коснулся оплаты человек пропал на несколько дней. И вобщем-то не такая большая сумма , сколько дело принципа! На сообщения в ЛС не отвечал. Позже удалил заявку из проекта. Ну а после востановления заявки службой поддежки начал хамить и пытаться оскорбить в ЛС! После предупреждения, что обращусь по этому поводу в поддержку, заказчик добавил мне отрицательный отзыв. Более подробно все описано в комментарии к отзыву у меня в профиле. Особенно мне нравится стиль общения заказчика! Красноречиво характеризующий его!

Заявки фрилансеров

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад

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