Требуется красивый баннер

Заказчика все устраивало до момента оплаты. Как только получил полноразмер preview и вопрос коснулся оплаты человек пропал на несколько дней. И вобщем-то не такая большая сумма , сколько дело принципа! На сообщения в ЛС не отвечал. Позже удалил заявку из проекта. Ну а после востановления заявки службой поддежки начал хамить и пытаться оскорбить в ЛС! После предупреждения, что обращусь по этому поводу в поддержку, заказчик добавил мне отрицательный отзыв. Более подробно все описано в комментарии к отзыву у меня в профиле. Особенно мне нравится стиль общения заказчика! Красноречиво характеризующий его!